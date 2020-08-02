شكرا لبحثكم عن خبر المؤسسة العامة للاقمشة والملابس"قطاع عام" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - المؤسسة العامة للاقمشة والملابس ، واحدة من مؤسسات وشركات القطاع العام الذي حرصت دولة جمهورية اليمن الديمقراطية تقديم مختلف أوجه الدعم لتلبية إحتياجات افراد المجتمع من الملابس والاقمشة وبأسعار زهيدة تتوافق ومداخيلهم.

وحرصت المؤسسة وغيرها مؤسسات وشركات القطاع العام إستيرادها للاحتياجات ذات الجودة العالية والمواصفات النوعية ، حيث يذهب مندوبون وممثلون المؤسسة الى بلاد المنشأ لمعاينة البضاعة وجودتها والتوقيع على إتفاقات الشراء والاستيراد.

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وانتشرت فروع للمؤسسة في عموم محافظات الجنوب وازدهرت حركة التجارة كما كان لمنتسبي المؤسسات الامنية والعسكرية من خلال دائرة التجارة التي انشأت دكان "الجندي" يلبي احتياجات اسرهم من الغذاء والملابس.

وخلال إجتياح الجنوب في العام 1994م تعرضت لهجمة شرسة تمثلت في أعمال النهب والسلب لكل المقدرات والاصول التابعة لمؤسسات وشركات القطاع العام وأمتدت الهجمة الى خصصتها وتمليك وبيع كل اصولها المنقولة والثابتة ورمى موظفيها وعاملينها في رصيف البطالة.