شكرا لبحثكم عن خبر مقرب من مدير أمن عدن : لا حسابات في تويتر او فيسبوك للواء الحامدي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نفى مصدر مقرب من اللواء أحمد محمد الحامدي ، مدير أمن عدن وجود أي حساب له على تويتر او في منصة فيسبوك او مدونة.
ولفت المصدر في تصريح لصحيفة عدن تايم ان ما نشر مؤخرا في تويتر بإسم مدير الأمن محاولات بائسة تهدف الى وضع مطبات أمام الرجل قبيل الوصول الى عدن لإدارة أمنها وتعزيز الاستقرار فيها.
وكان اللواء الحامدي قد زار السبت إدارة أمن ساحل حضرموت في أول نشاط يقوم به بعد تعيينه.
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