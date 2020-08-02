أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأحد الموافق 2 أغسطس/آب 2020 وهي كالتالي:

سيول الأمطار تجرف 2242 منزلا في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/493439/ "المشتركة" تخمد نيران المليشيا في زبيد جنوبي الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/493441/ استشهاد جندي وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة في تعز https://www.elyamnelaraby.com/493445/ لحج.. مقتل وإصابة خمسة أشخاص في اشتباكات قبلية https://www.elyamnelaraby.com/493446/ Advertisements المليشيا تقصف مناطق سكنية جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/493449/ التحالف يقصف مواقع للمليشيات في البقع بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/493458/ مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/493461/ تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في أسواق العاصمة عدن https://www.elyamnelaraby.com/493435/ تعرف على أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/493436/

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