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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020
الخليج 365 ـ مأرب
شنت مقاتلات التحالف، اليوم الأحد، 02/آب/2020، غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت سبع غارات على مواقع وتجمعات في مديرية مجزر.
وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي.
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