مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020 الخليج 365 ـ مأرب شنت مقاتلات التحالف، اليوم الأحد، 02/آب/2020، غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت سبع غارات على مواقع وتجمعات في مديرية مجزر. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي.

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