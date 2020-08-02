شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو و صورة نادرة جدا للملك "سلمان" في عمر الـ 3 سنوات والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - بثت دارة الملك عبد العزيز ، مقطع فيديو للملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، خلال كلمته في حفل استقبال رؤساء وفود الحج في مكة المكرمة، عام 1357هـ- 1938م.
وأظهر الفيديو ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعمره 3 سنوات، وهو يجلس بجوار الملك المؤسس في مشعر منى.
وتضمنت كلمة الملك عبدالعزيز، دعوة المسلمين إلى التمسك بجوهر الدعوة الإسلامية الحقّة، والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتصام بحبل الله، والابتعاد عما نهت عنه الشريعة الإسلامية.
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