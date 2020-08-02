شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو و صورة نادرة جدا للملك "سلمان" في عمر الـ 3 سنوات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بثت دارة الملك عبد العزيز ، مقطع فيديو للملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، خلال كلمته في حفل استقبال رؤساء وفود الحج في مكة المكرمة، عام 1357هـ- 1938م.

وأظهر الفيديو ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعمره 3 سنوات، وهو يجلس بجوار الملك المؤسس في مشعر منى.

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وتضمنت كلمة الملك عبدالعزيز، دعوة المسلمين إلى التمسك بجوهر الدعوة الإسلامية الحقّة، والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتصام بحبل الله، والابتعاد عما نهت عنه الشريعة الإسلامية.