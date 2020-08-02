شكرا لمتابعة خبر عن من جديد .. الأرصاد يجدد دعوته بشأن استخدام الأجهزة الكهربائية والهواتف أثناء العواصف الرعدية المصاحبة للأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية ، امس ، كافة المواطنين إلى الاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الأجهزة الكهربائية وأجهزة الاتصالات أثناء نشاط العواصف الرعدية المصاحبة للأمطار .

وتوقع المركز الوطني لأرصاد في نشرته التي أطلع عليها المشهد اليمني ، باستمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس على أجزاء واسعة من البلاد خلال الـ 24 ساعة المقبلة ، خاصة المناطق الجبلية والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية الغربية والجنوبية مع تراجع طفيف خلال الأيام القادمة .

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وأشار المركز هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء واسعة من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية خاصة المناطق المحاذية لسهل تهامة ، كما تشمل الأمطار المناطق الشرقية لمحافظات حضرموت والمهرة خلال ساعات النهار وتستمر إلى ساعات المساء الأولى ، وكذلك المناطق الساحلية وخاصة السواحل الغربية وصولاً إلى المناطق المحاذية لها خلال ساعات المساء وتستمر إلى ساعات الصباح الباكر .

ونوه المركز بأن الأمطار ستمتد إلى أجزاء متفرقة من السواحل الجنوبية والشرقية ، كما تنشط خلايا رعدية متفرقة على المناطق الصحراوية يصاحبها هطول أمطار متفاوتة الشدة ورياح نشطة .

وحذر المركز ، المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها وخاصة سائقي المركبات من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول ، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والطينية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية أثناء وبعد هطول الأمطار . وهطلت أمطار غزيرة على معظم المحافظات خلال الأيام الماضية .