شكرا لبحثكم عن خبر أضرار بالغة في أبين والضالع ومأرب اليمنية جراء سيول الأمطار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظات مأرب وأبين والضالع والمصحوبة بالرياح، بأضرار جسيمة في مخيمات النازحين أدت إلى جرف كلي أو جزئي في مساكن 2242 شخص كإحصائية أولية في المحافظات الثلاث.

وأوضح تقرير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أن ارتفاع منسوب المياه في حوض السد بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب أدت إلى أضرار في مخيمات ( الصوابين، الورضة، ذنة العيال، أراك).

وبلغ عدد الأسر المتضررة في المخيمات المذكورة 1340 أسرة، من بين 4871 أسرة نازحة في المديرية التي يقيم فيها النازحون في تجمعات بمنطقة حوض السد.

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وشملت الأضرار غرق مبان وجرف خيام وإتلافها وتهدم العشش لعدد 430 أسرة تضررت تضرراً كلياً و1000 أسرة تضررت جزئياً بالإضافة إلى تلف المواد الإيوائية وغير الغذائية لعدد 900 أسرة بشكل كلي و123 أسرة بشكل جزئي، في حين أن الأسر المتضررة بالمواد الغذائية جميعها تقريباً (1430 أسرة) ومثلها فيما يتعلق تلف الحمامات وشبكات الصرف الصحي وخزانات المياه.

وفي محافظة أبين، تسببت الامطار التي هطلت الثلاثاء الماضي، بأضرار في مخيمات حصن شداد، باشحارة، دهل أحمد، الطميسي، عمودية، سواحل، أرياف باجدار، النجمة الحمراء، النوبة ميكلان في مديريتي زنجبار وخنفر.

وفي محافظة الضالع، أدت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي هطلت الخميس الماضي، إلى أضرار بالغة في مخيم عسقة بمديرية الحشاء، حيث تسكن 60 أسرة نازحة.