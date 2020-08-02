شكرا لبحثكم عن خبر الشرعبي يتوقع اقالة العميد فرحان من حزب الاصلاح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقع الصحفي اليمني توفيق الشرعبي أن يبادر حزب التجمع اليمني للإصلاح لا قالة العقيد عبده فرحان مستشار قائد محور تعز على خلفية الفيديو المسرب، الذي تحدث فيها عن السعودية وايران وتركيا. Advertisements وكتب الشرعبي في حائطه بفيس بوك التالية:" الحزب الذي اعلن فصل وتجميد عضوية توكل كرمان ومن قبله عبدالله العديني سيفعلها مع سالم بالتأكيد ( ان تبين صحة الفيديو المسرب ) من اجل تعز ..!".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرعبي يتوقع اقالة العميد فرحان من حزب الاصلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.