المليشيا تقصف مناطق سكنية جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 تعرضت القرى السكنية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة، السبت، ثاني أيام عيد الأضحى لإستهداف من قبل المليشيات الحوثية بالأسلحة المتوسطة.

Advertisements وذكرت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية استهدفت بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14,5 وعيار 12.7 وقذائف آر بي جي، القرى السكنية في المنطقة دون اكتراث لقداسة أيام عيد الأضحى المبارك. وأوضحت المصادر أن الإستهداف الحوثي كان بشكل عشوائي مما اعاق تنقل المواطنين واحرمتهم ممارسة طقوس فرحة العيد وزيارة أقاربهم. وباتت فرحة العيد ناقصة بالنسبة للمدنيين في محافظة الحديدة جراء ما تقوم به مليشيات الحوثي من قصف واستهدف وقطع الطرقات ومنع المواطنين من ممارسة حياتهم الطبيعية

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