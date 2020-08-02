شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لحج.. مقتل وإصابة خمسة أشخاص في اشتباكات قبلية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020 الخليج 365 ـ لحج لقي شخصان مصرعهما واصيب ثلاثة آخرون اثر اشتباكات مسلحة بين قبليتين في مديرية طور الباحة بمحافظة لحج (جنوب اليمن).

Advertisements وذكرت مصادر محلية ان اشتباكات عنيفة اندلعت مساء امس الجمعة في منطقة الصبيحة بين قبيلتي الصميتة والعطوين بمديرية طور الباحة على خلفية قضية ثأر قبلي. ولفتت المصادر ان الاشتباكات استخدم فيها الجانبين الاسلحة المتوسطة والثقيلة. وأشارت المصادر الى ان المواجهات بين القبيلتين اسفرت عن سقوط قتيلين و3 جرحى

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