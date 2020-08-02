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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد جندي وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة في تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020
العربي
استشهد جندي واصيب آخرين في انفجار عبوة ناسفة في طقم عسكري بأحد احياء مدينة تعز (جنوب غرب اليمن) بعد يوم مناستشهاد مواطن في حي السلخانة برصاص مسلحي مليشيا الحشد الشعبي.
وقال شهود عيان، ان جنديا لقي حتفه واصيب 3 أخرين من الماره جراء انفجار عبوة ناسفة بطقم عسكري كان متوقفاً جوار أحد مقرات محور تعز في شارع جمال.
ولم يعرف بعد من الجهة التي تقف وراء الانفجار فيما قام مواطنون بنقل الجرحى لتلقي العلاج الى احد المستشفيات القريبة من المكان
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