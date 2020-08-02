شكرا لبحثكم عن خبر الفلكي الشوافي يكشف حالة الطقس في اليمن لاسبوع قادم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف لفلكي عدنان الشوافي في بيان صحفي على قناته عبر تليجرام تحدث فيه عن توقعات طقس اليمن لاسبوع قادم و ترتيب المناطق حسب المتوسط التراكمي للهطول مشيرا الى تراجع نسبي لحالة عدم الاستقرار خلال الايام القادمة و تحذيرات شديدة ويقول بحسب بيانات و خرائط الأقمار الصناعية و نماذج الطقس فان أهم مؤشرات طقس اليمن من السبت 1 أغسطس 2020 حتى نهاية الاسبوع متوقع ان تشهد اليمن امطار رعدية متفاوتة الشدة تصل الى الغزيرة و قد تكون شديدة الغزارة على بعض المناطق، الا ان متوسط الهطول التراكمي على مستوى كامل الجمهورية اليمنية متوقع ان يكون أقل من الاسبوع الماضي ما يعنى تراجع نسبي لتأثير حالة عدم الاستقرار خصوصا في النصف الاخير من هذا الاسبوع.

ويتابع "الشوافي" توضيح الترتيب المتوقع للمناطق حسب المتوسط التراكمي للهطول خلال اسبوع.

1- شمال غرب اليمن بدرجة رئسية من حجة و صعدة الى ذمار و ريمة و ما بينهما من مناطق و تمتد غربا لتشمل الحديدة و قد تمتد الى اجزاء من مارب و الجوف.

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2 - المرتفعات الجنوبية غربية و الهضاب الداخلية و اجزاء من السواحل الجنوبية، من شبوة/عتق إلى إب و تعز و ما بينهما من محافظات و قد تمتد الى أجزاء من الهضاب الشرقية.

3- بقية المناطق من هضاب شرقية في المهرة و حضرموت و سواحل شرقية و جنوبية و ارخبيل سقطرى و صحاري داخلية.

كما اصدر الفلكي عدنان الشوافي تحذيرات شديدة جاء فيها ، ندعو إلى توخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية وما يرافقها من برق و سيول و انزلاقات الصخور و الاتربة في الطرق الجبلية و انخفاض الرؤية الافقية في عموم المحافظات و ندعو الى عدم المغامرة و الابتعاد عن مجاري السيول و الأودية، كما دعى الصيادون الى توخي الحذر من الرياح الشديدة و اضطراب البحر في غرب بحر العرب و سواحل ارخبيل سقطرى حيث يكون من مضطرب الى شديد الاضطراب وكذلك في خليج عدن يكون الموج ما بين معتدل الى مضطرب أحيانا، كما ننوه الى نشاط الرياح على السواحل الجنوبية و باب المندب و قد تكون مثيرة للغبار في خصوصا السواحل على باب المندب حتى أبين و دعى الى متابعة المستجدات و نشرات الطقس.