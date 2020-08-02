شكرا لقرائتكم خبر عن إندلاع حريق كبير في العاصمة السعودية الرياض وسيارات الاسعاف تهرع الى المكان .. فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقوا من خلاله اندلاع حريق مروع بأحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض في ذات الوقت الذي شوهد فيه سيارات الاسعاف تهرع إلى المكان .

وأظهر المقطع تصاعد ألسنة اللهب في الموقع، فيما باشرت فرق الدفاع المدني والجهات المعنية إخماد الحريق على الفور.

ولا يعرف حتى الآن سبب اندلاع الحريق، ومن المنتظر صدور بيان من الجهات المعنية لكشف ملابسات وأسباب اندلاع الحريق.