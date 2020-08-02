شكرا لبحثكم عن خبر أبوظبي تستدعي وفد المجلس الانتقالي إلى ابوظبي ومصادر تكشف خفايا الزيارة المفاجئة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أفاد مصدر في ’’المجلس الانتقالي الجنوبي‘‘ ، السبت 1الموافق اغسطس2020م ، بأن وفد المجلس غادر العاصمة السعودية الرياض ، يوم أمس الجمعة ، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في زيارة تستغرق عدة أيام.

وقال عضو لجنة التفاوض في المجلس الانتقالي الجنوبي، علي الكثيري، لـموقع ”إرم نيوز“ الاماراتي ، إن قيادات المجلس ووفده التفاوضي ، سيعودون إلى الرياض بعد أيام قليلة لاستكمال مفاوضاتهم السياسية مع الحكومة اليمنية.

وقالت مصادر سياسية مقربة من الانتقالي ان أبوظبي استدعت قيادات المجلس الانتقالي لتباحث حول المرحلة القادمة بعد صدور قرارات التعيين الخاصة بالمجلس الانتقالي في عدن .

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وكان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، قد وصل الرياض، في مايو الماضي، برفقة عدد من قيادات المجلس، تلبية لدعوة من المملكة العربية السعودية، في إطار مساعي المملكة للتهدئة بين الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، تمهيدا لتنفيذ بنود اتفاق الرياض.

وتوصل الطرفان قبل أيام، إلى اتفاق اقترحته الرياض وباركته أبوظبي، لآلية تنفيذية جديدة، تتضمن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الطرفين، وتخلي المجلس الانتقالي الجنوبي عن قرار الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن.

وتضمن الاتفاق تكليف رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في (عدن)، والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته.