شكرا لبحثكم عن خبر انخفاض كبير لاعداد الإصابات.. مستجدات انتشار كورونا خلال الساعات الأخيرة في اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - سجلت المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية في اليمن، خلال الأيام القليلة الماضية، انخفاض كبير في اعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.
وأعلنت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة فيروس كورونا في اليمن، مساء اليوم السبت، تسجيل حالتي إصابة جديدة وحالة وفاة جميعها في حضرموت.
وبحسب النشره اليومية للجنة عبر صفحتها في "تويتر"، فإنها لم تسجل خلال الساعات الأخيرة أي حالة شفاء.
وأكدت اللجنة ارتفاع إجمالي الحالات المؤكدة في اليمن إلى (1730) منها (494) وفاة و(862) تعافي، ولا تشمل هذه الاحصائيات مناطق سيطرة مليشيا الحوثي التي ترفض الإفصاح عن اعداد ضحايا الوباء لأسباب غير معروفة.
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