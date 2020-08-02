شكرا لبحثكم عن خبر شاهد. فيديو لقفزة مجنونة قام بها شاب يمني من ارتفاع شاهق إلى سد عميق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل أنه لشاب يمني ، لم يكشف عن اسمه، ينفذ قفزة من ارتفاع شاهق إلى سد عميق، لم يذكر مكانه. القفزة مدهشة ومجنونة.. شاهدها

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