شكرا لبحثكم عن خبر فرحان" الإصلاح" يتحدث عن السعودية وإيران وتركيا وميناء المخاء في تسجيل فيديو مسرب .. شاهده والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف فيديو لمستشار قائد محور تعز والقائد العسكري للإخوان المسلمين في تعز عبده فرحان "سالم " عن تحالف بين حزب الإصلاح وإيران وتركيا ضد دول الخليج للسيطرة على المخاء وباب المندب.

وقال سالم في الفيديو الذي حصلت عليه ووزعته "قناة الحجرية" أن الخليجيين يتلاعبون وإيران أصبحت مع الإخوان في اجتياحهم للحجرية والمخاء والسيطرة على الممر الدولي.

وقال سالم أن تركيا وعدت بدعم قوات الإخوان بعربات وأسلحة وأن الخليجيين سيتحولون إلى فيران أمام قوة تركيا وإيران.

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وهاجم سالم السعودية بشكل مباشر وقال أن "السعودية لم تستطع مواجهة مجموعة من الحوثة دخلوا إلى الأراضي السعودية فكيف حين تدخل دول كبيرة. . في إشاره إلى إيران وتركيا "" قال سالم والله العظيم سينقهرون.

وتحدث سالم عن توحيد الجبهة الداخلية في إشارة إلى التحالف مع الحوثيين وخاطب الحاضرين وقت حديثه بقوله.. استعدوا لنعمل هزه فقط.