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متحدث الانتقالي يكشف حصة الجنوب في التشكيل الحكومي القادم مع الشمال

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

اعتبر المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي م. نزار هيثم منح الجنوبين 50% في الحكومة المقبلة حد أدني لمطالب الجنوبيين في هذه المرحلة الصعبة إلا انه مرضي.

 

ولفت بمداخلة مع قناة 24 سعودي أن الشارع الجنوبي مع هذا الاستحقاق ومع انهاء كل مظاهر الحرب والقضاء على كل من يتاجر بالحروب وبمصالح المواطنين ويحاول ان يستنزف موارد هذا البلد بعيدا عن تنميته وتطويره.

 

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وأشار هيثم أن الشارع ينظر بتفاؤل للمرحلة الجديدة المعنية بخلق فرص واضحة وجلية فيما بين الجنوبيين والأطراف في الشمال.

 

وثمن متحدث الإنتقالي دبلوماسية المملكة العربية ، مثنيا على وعي المملكة تجاه العراقيل التي فرضتها بعض الفصائل الموالية لقطر وإيران وتركيا داخل الشرعية ومحاولة تعطيل هذا الاتفاق ونسف كل الجهود الرامية لتأمين المنطقة وإرساء سبل السلام وتوجيه البوصلة نحو العدو الحقيقي الموالي لإيران.

 

ولفت أن المجلس الانتقالي الجنوبي وكما هو ديدنه على الدوام في عملية التجاوب مع دول التحالف العربي، ومنها ما حدث مؤخرا في الاستجابة لآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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