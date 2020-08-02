شكرا لبحثكم عن خبر مقتل وإصابة 4 في إنفجار طقم جوار مقر محور تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

انفجرت عبوة ناسفة زرعت داخل طقم عسكري كان متوقفاً جوار أحد مقرات محور تعز في شارع جمال أكبر شوارع المدينة في الوقت الذي كانت سلطات الأمن أعلنت عن انتشاراً أمنياً ليلة عيد الأضحى لتأمين المربعات المحررة.

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وقالت مصادر محلية أن الانفجار أسفر عن مقتل جندي واصابات 3 أخرين بين المتواجدين قرب مكان تواجد الطقم، تم نقلهم إلى المستشفى

وتشهد مدينة تعز التي تسيطر عليها قوات حزب الإصلاح العسكرية والأمنية، حالة إنفلات أمني في حين يتبادل مسؤلي المحافظة عسكريين وأمنيين ومحليين الإتهامات بالتقصير والفشل في أداء واجباتها.