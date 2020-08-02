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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية بصنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020
أفادت مصادر محلية، اليوم السبت، بإقرار تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية في العاصمة صنعاء. وقالت المصادر، أن أسعار البنزين في السوق السوادء وصلت إلى 9000 ريال للدبة سعة عشرين لتر، وتباع في عدد من المحطات بعد أن كانت تباع في جوالين وقوارير المياه. وأشارت المصادر إلى أن كافة شوارع العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، تعج بملايين البراميل من المشتقات النفطية التي تباع بأسعار مرتفعة وخيالية. وكانت أسعار النفط بالسوق السوداء شهدت تناقص تدريجي خلال الأيام الماضية من 20 الف ريال الى 12000 ريال للدبة لتر 20، على مرأى وبرعاية نافذين تابعين للمليشيا المدعومة من إيران.
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