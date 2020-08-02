بحجة الاختلاء..مليشيا الحوثي تعتقل عروسين في إحدى حدائق صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

أفادت مصادر محلية، اليوم السبت، أن مليشيا الحوثي اعتقلت عروسين في إحدى حدائق العاصمة صنعاء، بحجة الاختلاء. وذكرت المصادر أن عناصر المليشيا اعتقلت عروسين جديدين في حديقة الثورة، بحجة الاختلاء في الحديقة المفتوحة، وطالبتهم بعقد الزواج. ونوهت المصادر بأن العروسين توجها إلى غرفة الأمن في بوابة الحديقة، قبل أن يتدخل أهلهما للإفراج عنهما. وتنفذ المليشيا جولات في حديقتي الثورة والسبعين، وتمنع نصب الخيام أو السواتر للعوائل، بزعم محاربة الاختلاط، ومواجهة ما يسموها الحرب الناعمة. وقامت المليشيا بنشر مسلحيها في الحدائق والمتنفسات العامة و الطبيعية بضواحي المدينة في جبل عصر و وادي ظهر ونقم.

