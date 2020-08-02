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صنعاء - ياسمين الخيامي - 20 مليون من ابناء هذه الدولة العربية يعانون من الضعف الجنسي ولا يستطيعون اشباع رغبات زوجاتهم

زفت الجمعية المصرية لأمراض الذكورة، والجمعية المصرية لأبحاث المسالك البولية، بشرى إلى من يعانون من مشاكل الضعف الجنسي، وضعف الانتصاب، بالإعلان عن طرح علاج جديد تقوم بإنتاجه إحدى الشركات الوطنية. وقالت صحيفة “الشروق” إن الدواء الجديد يمثل الأمل لقرابة 20 مليون رجل مصري، يعانون من مشاكل الضعف الجنسي، و”ضعف الانتصاب”، من بينهم 6 ملايين يعانون من مرض تضخم البروستاتا الحميد. =========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: عاجل:قيادي جنوبي كبير يرفع الرأية البيضاء ويعلنها بكل صراحة..الزبيدي ضحك على الجنوبيين وطعنهم في ظهورهم وحقق مكاسب شخصية وقبض هذا الثمن مقدما عاجل:الرعب يجتاح أمريكا والرئيس ترامب يعلن حالة الطواريء..ليس بسبب كورونا

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