شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي ترحل زعيم البهائيين من صنعاء عقب الافراج عنه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال مصادر خاصة إن مليشيا نقلت زعيم البهائيين إلى المطار لترحيله من اليمن بعد الإفراج عنه.

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وأفرجت المليشيا، الخميس، 30/تموز/2020، عن زعيم البهائيين حامد بن حيدرة المعتقل منذ ديسمبر 2013.

وقالت مصادر إعلامية أنه تم الإفراج أيضا عن خمسة أخرين من الطائفة ذات الأقلية الدينية في اليمن