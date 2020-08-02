اخبار الخليج / اخبار اليمن

مليشيا الحوثي ترحل زعيم البهائيين من صنعاء عقب الافراج عنه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي ترحل زعيم البهائيين من صنعاء عقب الافراج عنه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -  

قال مصادر خاصة إن مليشيا نقلت زعيم البهائيين إلى المطار لترحيله من اليمن بعد الإفراج عنه. 

 

Advertisements

وأفرجت المليشيا، الخميس، 30/تموز/2020، عن زعيم البهائيين حامد بن حيدرة المعتقل منذ ديسمبر 2013.

 

وقالت مصادر إعلامية أنه تم الإفراج أيضا عن خمسة أخرين من الطائفة ذات الأقلية الدينية في اليمن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي ترحل زعيم البهائيين من صنعاء عقب الافراج عنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا