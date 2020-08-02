شكرا لبحثكم عن خبر تحذير هام من أمطار فيضانية ستجتاح هذه المحافظات خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء واسعة من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية خاصة المناطق المحاذية لسهل تهامة خلال الساعات القادمة.
وأوضح المركز في نشرته الصادرة اليوم السبت، أن الأمطار ستشمل المناطق الشرقية لمحافظات حضرموت والمهرة خلال ساعات النهار وتستمر إلى ساعات المساء الأولى، وكذلك المناطق الساحلية وخاصة السواحل الغربية وصولاً إلى المناطق المحاذية لها خلال ساعات المساء وتستمر إلى ساعات الصباح الباكر .
وأشار المركز إلى أن الأمطار ستشمل أجزاء متفرقة من السواحل الجنوبية والشرقية، كما تنشط خلايا رعدية متفرقة على المناطق الصحراوية يصاحبها هطول أمطار متفاوتة الشدة ورياح نشطة.
وحذر المركز المواطنين في تلك المناطق خاصة سائقي المركبات من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والطينية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبيلة أثناء وبعد هطول الأمطار .
ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى الاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الأجهزة الكهربائية وأجهزة الاتصالات أثناء نشاط العواصف الرعدية.
وكانت سيول الأمطار الغزيرة تسببت في وفاة أكثر من 25 مواطن خلال الأيام القليلة الماضية في محافظات الحديدة وحجة وأبين بالإضافة إلى تهدم عشرات المنازل في عدة محافظات.
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