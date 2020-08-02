شكرا لبحثكم عن خبر قرار جمهوري مرتقب لتعيين وزير للدفاع بموجب اتفاق الرياض (الاسم) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر سياسية، بأن الرئيس عبدربه منصور هادي، سيصدر قرار جمهوري لتعيين وزيرا للدفاع خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بموجب اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في نوفمبر من العام الماضي برعاية السعودية.

وبحسب المصادر، فإن اللواء صالح طميس قائد المنطقة العسكرية الأولى قائد اللواء 37 مدرع هو القائد العسكري المرشح لمنصب وزير الدفاع.

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جاء ذلك بعد ساعات من نقل اللواء صالح إلى العاصمة السعودية الرياض بطائرة سعودية خاصة، وذلك للقاء قيادة الدولة وقيادات من التحالف العربي.

والأربعاء الماضي، أعلن المجلس الانتقالي، تخليه عن الإدارة الذاتية بعد ساعات من إعلان السعودية تقديم آلية لتسريع العمل بـ"اتفاق الرياض" والتي تتضمن تخلي الانتقالي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، وتكليف رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما.

وعقب ذلك، أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرار بتكليف معين عبدالملك لرئايسة الحكومة المشتركة، وتعيين محافظ ومدير أمن لعدن والاتفاق على حصص كل الأطراف في الالحكومة المقبلة.