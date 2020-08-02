شكرا لبحثكم عن خبر الداعية عايض القرني يكشف عن أفضل حراسة أمنية مشددة تمارس قبل النوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الداعية السعودي عائض القرني إن المسلم في حال قراءة الأذكار قبل النوم يكون في حراسة أمنية مشددة.

وأضاف القرني على حسابه في تويتر :" حصّن نفسك بحراسة أمنية مُشدّدة قبل النوم: باسمك اللهم أموت وأحيا، آية الكرسي، سورة الإخلاص، والفلق، والناس، "ثلاثاً"، تسبيح 33، وتحميد 33، وتكبير 34 مرة ".

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وتابع أيضا : اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك "ثلاثا"، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مُؤوي.

كما طالب القرني بضرو رة الرجوع والتوبة إلى الله قائلا : " إن الله يغفر الذنوب لمن استغفر، ولن يحجبك عن باب التوبة أحد، ولن يمنعك من عفو الله مخلوق، ولن يحرمك من الرزق إنسان، فتفاءل، وأقبل بقلب صادق على ملك كريم، ورب جواد رحيم سبحانه، وكبّره وسبّحه بكرة وعشيًّا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلّا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد" .