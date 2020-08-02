شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ياسمين صبري تبهر الجمهور باطلالة جينز غير مسبوقة (شاهد) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أبهرت الفنانة المصرية ياسـمين صبري جمهورها ومتابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها صورة ظهرت بها ياسمين بشعر مربوط على غير عادتها وسترة جينز كاجوال شبابية

وانهالت التعليقات على اطلالة صبري الجديدة وترك الجمهور العديد من عبارات الغزل على صورة ياسـمين وتمنوا لها النجاح في قادم أعمالها

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والجدير بالذكر ان ياسمين كانت قد أثارت الكثير من الجدل بصورة ببطن منتفخ ووجه شاحب من الجيم وانتشرت على اثرها أخبار حملها من زوجها أحمد أبو هشيمة ونفت مصادر مقربة من الفنانة المصرية أخبار حمل صبري من زوجها وبينت بأن الانتفاخ في بطنها وشحوب وجهها نتيجة التمارين الرياضية القاسية التي تمارسها صبري في الجيم

ويشار الى ان صبري فاجأت جمهورها بخبر خطبتها وزواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة في مرحلة تفشي فيروس كورونا في مصر واقتصر حفل الزفاف على حضور الأهل والأقارب بسبب قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة من قبل وزارة الصحة