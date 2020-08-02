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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:قيادي جنوبي كبير يرفع الرأية البيضاء ويعلنها بكل صراحة..الزبيدي ضحك على الجنوبيين وطعنهم في ظهورهم وحقق مكاسب شخصية وقبض هذا الثمن مقدما

2020/08/02 الساعة 02:15 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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