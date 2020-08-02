شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الجمهورية يعزي بوفاة العقيد جعفر بن كدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020 بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة، بوفاة مدير أمن وشرطة مديرية سيئون العقيد جعفر بن كدة الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء.

وعبر رئيس الجمهورية في البرقية التي بعثها الى نجله صبري جعفر مرعي بن كده وإخوانه وكافة أفراد أسرته، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم ..سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الجمهورية يعزي بوفاة العقيد جعفر بن كدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.