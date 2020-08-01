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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الإعلام: قيام مليشيا الحوثي بترحيل البهائيين الى خارج اليمن جريمة ضد الانسانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
قال وزير الاعلام معمر الارياني ان قيام مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران بترحيل ستة من البهائيين خارج اليمن بينهم حامد بن حيدرة زعيم الطائفة البهائية جريمة نفي قسري.
وأوضح ان جريمة الترحيل لا تقل بشاعة عن جريمة اختطافهم من منازلهم وتغييبهم في المعتقلات لسنوات وتعرضهم لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي ومصادرة ونهب ممتلكاتهم ، وفقا لوكالة سبا الشرعية.
واشار الارياني الى ان اجبار المليشيا الحوثية أبناء الطائفة البهائية على مغادرة وطنهم جريمة ضد الانسانية وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الانسان، ويعكس مستوى التضييق على المواطنين بمناطق سيطرتها على خلفية معتقداتهم الدينية.
وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الخاص في اليمن وكافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والدفاع عن الاقليات بادانة هذه السابقة الخطيرة، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف ممارساتها العنصرية ضد الاقليات الدينية وآخرها تهجير ابناء الطائفة البهائية.
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