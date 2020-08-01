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برنامج الغذاء العالمي يجدد التحذير من خطورة انتشار كورونا في بلادنا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020

برنامج الغذاء العالمي يجدد التحذير من خطورة انتشار كورونا في بلادنا

متابعات_ الخليج 365

جدد برنامج الغذاء العالمي اليوم التحذير من خطورة انتشار فيروس "كورونا" المُستجد على ملايين الأشخاص باليمن.

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وقال البرنامج، إن كورونا بات يشكل تهديدًا غير مسبوق للملايين من السكان في اليمن.

 

وشدد على أن مساعدات المانحين ساهمت في قيام فرق البرنامج بالاستجابة بشكل أسرع، وأكثر كفاءة لتلك الأزمة.

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