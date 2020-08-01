- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برنامج الغذاء العالمي يجدد التحذير من خطورة انتشار كورونا في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
جدد برنامج الغذاء العالمي اليوم التحذير من خطورة انتشار فيروس "كورونا" المُستجد على ملايين الأشخاص باليمن.
وقال البرنامج، إن كورونا بات يشكل تهديدًا غير مسبوق للملايين من السكان في اليمن.
وشدد على أن مساعدات المانحين ساهمت في قيام فرق البرنامج بالاستجابة بشكل أسرع، وأكثر كفاءة لتلك الأزمة.
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج الغذاء العالمي يجدد التحذير من خطورة انتشار كورونا في بلادنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.