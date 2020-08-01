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السلطة المحلية بتريم تهدي محافظ حضرموت درع الوفاء نظير دعمه للملف الصحي بالمديرية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020

السلطة المحلية بتريم تهدي محافظ حضرموت درع الوفاء نظير دعمه للملف الصحي بالمديرية

متابعات_ الخليج 365

كرم مدير عام تريم المستشار القانوني خالد عوض هويدي ، محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني درع وفاء وعرفان لجهوده المستمرة في دعم القطاع الصحي للمديرية ومساندتة السلطة المحلية بتريم في مجابهة فايروس كوفيد19.

 

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وأكد مدير عام تريم في اثناء تسليم الدرع للسيد المحافظ بأن السلطة المحلية بتريم تمشي وفق خطة في تطبيع الحياة العامة والدفع بعجلة التنمية داخل المدينة وكذا خلق مساحة من العمل الميداني للمكاتب التنفيذية بالمديرية وحلحلة المشاكل العامة.

بدوره ثمن محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني جهود السلطة المحلية بتريم ممثلة بمديره العام المستشار خالد هويدي ومكاتبها التنفيذية والخدمية مشيراً بأن السلطة المحلية بتريم تعد نموذجاً للعمل الميداني يحتذا به.

وشدد محافظ حضرموت على ضرورة تكثيف الجهود في خدمة المواطن والعمل على الحفاظ على الصالح العام وخلق بيئة عمل قوية بين المكاتب الخدمية بالمديرية وبين المواطن وذلك من خلال حلحلة المشاكل والعمل على مبدأ خدمة تريم وأهلها وتحسين الحياة العامة فيها وفق وإمكانيات المكاتب.

مضيفاً بأن السلطة المحلية بالمحافظة تقف خلف جهود السلطة المحلية بتريم ومكاتبها التنفيذية لما لتريم من مكانة دينية وثقاقية.

ودعا محافظ حضرموت أطياف المجمتع التريمي والشخصيات الدينية والإجتماعية بضرورة الوقوف مع السلطة المحلية بتريم ومكاتبها التنفيذية ومسانتدها في خدمة الصالح العام بالمديرية .

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