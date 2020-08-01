شكرا لمتابعة خبر عن أنباء عن قرار جمهوري مرتقب يطيح بوزير الدفاع المقدشي من منصبه بعد إطلاقه هذا التهديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر سياسية ، بأن الرئيس عبدربه منصور هادي ، سيصدر قرار جمهوري لتعيين وزيرا للدفاع خلال الأيام القليلة القادمة ، وذلك بموجب اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في نوفمبر من العام الماضي برعاية السعودية.

وبحسب المصادر، فإن اللواء صالح طميس قائد المنطقة العسكرية الأولى قائد اللواء 37 مدرع هو القائد العسكري المرشح لمنصب وزير الدفاع.

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جاء ذلك بعد ساعات من نقل اللواء صالح إلى العاصمة السعودية الرياض ، بطائرة سعودية خاصة، وذلك للقاء قيادة الدولة وقيادات من التحالف العربي.

وكان وزير الدفاع المقدشي قد اطلق تهديدا للحوثيين بان الجيش اليمني سوف يسيطر على العاصمة صنعاء ويطرد الحوثيين منها.

وقال وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، "أن الشعب اليمني بكل قواه الحية وقواته المسلحة أكثر عزما وإصرارا على استعادة دولته واستكمال تطهير كل تراب الوطن من خطر المشروع الحوثي.

وأضاف خلال زيارة للمنطقة العسكرية الرابعة في "جبهة نهم" بصنعاء "أن الشعب يسعى الى الانتقال نحو بناء المستقبل الزاهر ، في ظل دولة اتحادية عادلة تعيد لليمن سعادته ومكانته الرائدة بين الشعوب المتقدمة".

وأشار "إن مقتضيات المرحلة التي يعيشها الوطن تفرض على الجميع الالتفاف حول المشروع الوطني والاصطفاف تحت لواء الجمهورية وتناسي الصراعات والخلافات والنفير نحو مواجهة العدو الواحد والوقوف إلى جانب الجيش في معركة المصير".

وعبر وزير الدفاع عن الفخر والاعتزاز ببسالة قادة وأبطال الجيش ورجال المقاومة الذين يضحون بأرواحهم ودمائهم في معركة الشرف والكرامة لحماية الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية ومواجهة مشاريع الفوضى والعبث وأطماع الماضي المظلم.

وأضاف "لقد قطعنا على أنفسنا العهد والقسم أن لا نمل ولا نميل عن واجبنا في تحرير شعبنا وتلبية آماله وتطلعاته النبيلة والسير على درب رموز التحرر الوطني وتحقيق العيد الأكبر والنصر المؤزر، ولن يحكمنا الحوثي".

وقال المقدشي: "صنعاء وكل اليمن سوف تتحرر قريبا وستبقى راية اليمن ترفرف شامخة في كل ربوعه الغالية".

ولفت الى أن الحوثي يزج بالأطفال والمغرر بهم إلى المهالك ويدفع بهم بالقوة والتضليل والأكاذيب ، ودعا أبناء القبائل لحماية أولادهم وعدم تصديق الأكاذيب الحوثي.