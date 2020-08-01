شكرا لمتابعة خبر عن رئيس هيئة الأركان في زيارة مباغته لقوات الجيش الوطني ورجال المقاومة في جبهات الجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفقد ، السبت 1 اغسطس2020م ، رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز ، أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية المرابطين في الخطوط الأمامية والمواقع القتالية في محافظة الجوف.

وهنأ الفريق بن عزيز، المقاتلين الأبطال بعيد الأضحى المبارك، ونقل لهم تحيات وتهاني القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بالرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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واطلع الفريق بن عزيز، من القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي ،على مسرح العمليات القتالية وأحوال المقاتلين وما يسطرونه من ملاحم بطولية ضد مليشيات الحوثي الكهنوتية المدعومة من إيران.

وأشاد بمستوى الجاهزية والروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها،مجدداً التأكيد على مواصلة السير في طريق الكفاح والنضال بكل تفانٍ وإخلاص وصولاً إلى تحرير الوطن واستعادة أمنه واستقراره وبناء دولته ومستقبله الواعد.