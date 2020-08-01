شكرا لمتابعة خبر عن قوات ”المجلس الانتقالي“ تداهم منزل قائد عسكري في محافظة ”عدن“.. ومقتل وجرح عدد من القوات وفشل في اعتقاله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر عسكرية في مدينة عدن (جنوبي اليمن) ، السبت 1الموافق اغسطس2020م ، مقتل مسلحين اثنين واصابة 4 آخرين من مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم اماراتياً، خلال عملية دهم لمنزل قائد عسكري حكومي.

وقالت المصدر إن ”مليشيا الانتقالي داهمت منزل قائد كتيبة في اللواء العاشر عمالقة، علي البدوي، بحي السيلة بمديرية الشيخ عثمان“، مشيرة الى انه رفض تسليم نفسه، واشتبك مع القوة العسكرية، ما أدى إلى مقتل جنديين من ميليشيا الانتقالي، وإصابة 4 آخرين بجروح مختلفة.

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وأصيب ”البدوي“ في الاشتباكات، إلا إن مليشيا الانتقالي لم تتمكن من اعتقاله، بحسب المصادر التي قالت ان الميليشيا لا تزال تحاصر الحي الذي يقطن فيه.

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن، كثيرا من الحوادث الأمنية والاغتيالات عقب إعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية في أبريل نسيان- الماضي، قبل أن يتخلى عن ذلك، الأربعاء.