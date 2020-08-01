شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون يفرجون عن احدي مديرات الشركات الوهمية والسائق الخاص لسيدة الاعمال ’’بلقيس الحداد‘‘ بصنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر محلية ، أن وحدة مكافحة الفساد في البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثي ، أفرجت امس عن فادية عقلان والسائق الخاص لبلقيس الحداد.

وأشارت المصادر إلى أنه تم اليوم إطلاق سراح فادية عقلان مديرة مؤسسة إعمار تهامة ،كما أفرجت عن السائق الخاص بمديرة مشروع السلطانة بلقيس الحداد .

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يأتي ذلك عقب مظاهرات حاشدة قام بها المساهمون في شركات الأسهم التابعة لبلقيس الحداد وفادية عقلان ، أمام مكتب النائب العام في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ولا يزال المساهمون في إنتظار الإفراج عن بلقيس الحداد صاحبة شركة قصر السلطانة.

هذا وكان الحوثي قد أصدر قرار من وحدة مكافحة الفساد في البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرته بالإيقاف المؤقت لأرصدة عشر شركات وهمية في جميع المصارف الخاضعة له .

الجدير ذكره أن الحوثيين صمتوا على هذه الشركات الوهمية أكثر أربع سنوات دون أن يحرك ساكن لكنه تحرك مؤخرا بعد كشف وسائل الإعلام لتواطيء الحوثيين وعدم التحرك لإيقاف هذه الشركات إلا بعد أن تم النصب على العديد من المواطنين لمدة طويلة ومبالغ مالية كبيرة .