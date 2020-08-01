شكرا لمتابعة خبر عن أبوظبي تستدعي وفد المجلس الانتقالي إلى ابوظبي ومصادر تكشف خفايا الزيارة المفاجئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر في ’’المجلس الانتقالي الجنوبي‘‘ ، السبت 1الموافق اغسطس2020م ، بأن وفد المجلس غادر العاصمة السعودية الرياض ، يوم أمس الجمعة ، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في زيارة تستغرق عدة أيام.

وقال عضو لجنة التفاوض في المجلس الانتقالي الجنوبي، علي الكثيري، لـموقع ”إرم نيوز“ الاماراتي ، إن قيادات المجلس ووفده التفاوضي ، سيعودون إلى الرياض بعد أيام قليلة لاستكمال مفاوضاتهم السياسية مع الحكومة اليمنية.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

مدير مستشفى خاص .. يغتصب عشرينية يمنية في محافظة إب .. تفاصيل ماحدث

كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها!

شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل)

شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو)

أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت

Advertisements

شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو)

’’هيون الغماس‘‘ توقع في الخطاء وتنشر صورة زوجة ابنها اثناء عرسه وهذا ما حصل بعدها

شاهد : الفنانة هنا الزاهد تداعب الكلاب وتشعل انستجرام بفيديو رفقة شقيقتها في المسرحية

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وقالت مصادر سياسية مقربة من الانتقالي ان أبوظبي استدعت قيادات المجلس الانتقالي لتباحث حول المرحلة القادمة بعد صدور قرارات التعيين الخاصة بالمجلس الانتقالي في عدن .

وكان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، قد وصل الرياض، في مايو الماضي، برفقة عدد من قيادات المجلس، تلبية لدعوة من المملكة العربية السعودية، في إطار مساعي المملكة للتهدئة بين الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، تمهيدا لتنفيذ بنود اتفاق الرياض.

وتوصل الطرفان قبل أيام، إلى اتفاق اقترحته الرياض وباركته أبوظبي، لآلية تنفيذية جديدة، تتضمن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الطرفين، وتخلي المجلس الانتقالي الجنوبي عن قرار الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن.

وتضمن الاتفاق تكليف رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في (عدن)، والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته.