شكرا لمتابعة خبر عن قناة الجزيرة تسرب وثائق سعودية سرية تكشف حقيقة موقفها من الوحدة اليمنية وانفصال الجنوب .. صورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت قناة الجزيرة الإخبارية ، عن وثائق سرية مرفوعة من اللجنة السعودية الخاصة باليمن في رئاسة الوزراء السعودي ، تتعلق بموقف المملكة من الوحدة وانفصال جنوب اليمن.

وقالت القناة في تقرير بنشرة أخبار حصادها ليلة أمس ، إن الوثائق تكشف عن موقف سعودي متماه وداعم لانفصال الجنوب ماليا وبالسلاح منذ ماعرفت بحرب الانفصال عام ١٩٩٤م ولم تكن ترغب بقيام وحدة يمنية.

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وكانت قد سربت القناة ، وثيقتين مرفوعتين من القائم بأعمال رئاسة اللجنة الخاصة علي بن عبدالعزيز إلى مساعد وزير الداخلية السعودي للشؤون الأمنية بتاريخ ١٤٣٣هج، توضح موقف رئيس الوزراء اليمني الأسبق حيدر ابو بكر العطاس من الحل الاسلم للجنوب ومطالبة من المملكة العربية السعودية بدعم الحراك الجنوبي بثلاثة ملايين دولار لمرة واحدة وستة ملايين دولار شهريا باعتبار الدعم المادي أصبح أمرا ضروريا للغاية لسد النوافذ الإيرانية.

كما نشرت ، اقتراح القائم برئاسة أعمال اللجنة الخاصة على القيادة السعودية وفق ماتوصل إليه، إلى ضرورة دعم السعودية لتحقيق تطلعات الجنوبيين وتحقيق مصلحة المملكة باليمن وتقديم الدعم العسكري للجيش اليمني لمحاربة القاعدة وداعش وعدم الاعتماد على القبائل الجنوبية في المهمة بسبب اضعافها وتهميشها من قبل الحزب الاشتراكي وعدم وجود انتساب قبلي لأبناء عدن، إضافة إلى البحث عن خيارات أخرى لمستقبل اليمن.

واقترحت الوثيقة المسربة لتحقيق مصلحة السعودية باليمن واتضاح رؤيتها للحل الاسلم للجنوب،بإجراء حوار سياسي جنوبي شمالي يمكن للمملكة استضافته بين القوى الجنوبية والحكومة اليمنية والفصائل الفاعلة بالشمال، خاصة وان الرئيس جنوبي ورئيس الحكومة كذلك، من أجل التوصل إلى صيغة حل مناسبة تضمن مصلحة السعودية باليمن،سواء باستمرار الوحدة اليمنية او الفيدرالية او تحقيق تطلعات الجنوبيين والسماع إلى صوتهم من السعودية ودول الخليج.