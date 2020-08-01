شكرا لمتابعة خبر عن الارصاد يحذر من هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح وعواصف رعدية في 10 محافظات يمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوي استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة والتي قد يصحبها الرعد والرياح الهابطة الشديدة أحيانا على سلسلة المرتفعات الجبلية من صعدة شمالاً وحتى محافظتي تعز ولحج جنوباً.

وأوضح في نشرته أن الأمطار ستمتد غربا الى السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها وشرقا الى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (الضالع، البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت، والمهرة ).

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كما توقع أن تشمل الأمطار أجزاء من صحاري محافظات (الجوف، مأرب، شبوة وحضرموت) وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وحذر السكان في المناطق المتوقع هطول الامطارعليها مت التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية نتيجة لانخفاض مدى الرؤية الأفقية.

ونبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن بكافة أنواعها من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج في مياهنا الإقليمية وفي اعالي البحار و حول ارخبيل سقطرى.