شكرا لمتابعة خبر عن مصادر عسكرية : الاشتباكات تتجدد في محافظة ”أبين“ بعد يومين من اعلان السعودية التوصل لاتفاق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر عسكرية في محافظة أبين ، السبت 1الموافق اغسطس2020م ، بتجدد الاشتباكات المسلحة، بين القوات الحكومية وقوات ما يسمى بـ’’المجلس الانتقالي الجنوبي‘‘، في محافظة أبين (جنوب) ، بعد يومين من إعلان السعودية آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع عليه من قبل الطرفين.

وقالت المصادر إن “القوات الحكومية ومسلحي الانتقالي، تبادلا القصف المدفعي في منطقة الطرية شمال زنجبار”، مشيرة الى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

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وكانت السعودية قد أعلنت الأربعاء، آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر- تشرين الثاني الماضي، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، لمعالجة الأوضاع في الجنوب.

وتتضمن الآلية تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال اليمني، ووقف إطلاق النار في عدة جبهات، من أهمها محافظة أبين.

ومنذ 11 مايو- أيار الماضي، تشهد أبين، معارك ضارية بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي، توقفت نهاية يونيو- حزيران المنصرم، بموجب اتفاق تهدئة بوساطة من السعودية.