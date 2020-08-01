شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد صورة الفنانة ياسمين صبري التي لم يكن يرغب ابو هشيمة بأن يشاهدها أحد غيره !! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري متابعيها وجمهورها عبر خاصية الستوريز في حسابها عبر انستجرام صورة مكتوبة باللغة الانكليزية وضحت فيها صبري اللغط الحاصل حول ممارستها للرياضة الفكرية اليوغا

وعبرت صبري عن سعادتها في اختيارها لرياضة اليوع=غا اليومية التي تمارسها وتشارك الجمهور عدد كبير من صورها في وضعيات يوغا شبه مستحيلة لجسمها في وضعيات مختلفة وقالت:

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اليوغا لايجعل حياتي أفضل وانما يجعلني شخص أفضل في الحياة

وانتشرت حكمة صبري عن رياضتها المفضلة في السوشيال ميديا وتعرضت لاتهامات بالفلسفة الزائدة بعد زواجها من رجل الأعمال المصري والمليونير أحمد أبو هشيمة بينما أثنى قسم من الجمهور على حكمة صبري وحثها على متابعة نشاطها الاهتيادي دون الرد على الانتقادات التي لا محال منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

والجدير بالذكر ان ياسمين صبري كانت قد نفت من مصدر مقرب منها شائعات حملها وشائعات انفصالها عن زوجها أحمد أبو هشيمة الأخيرة كما نفت طلبها لبمبلغ مالي قارب 4 مليون جنيه للظهور في برنامج الحكاية للاعلامي عمرو أديب لكشف انفصالها الأخير وطلاقها

ويشار الى ان ياسمين صبري كانت قد تزوجت رجل الأعمال المصري أبو هشيمة في حفل اقتصر على المقربين فقط بسبب فيروس كورونا وشاركت في بطولة مسلسل فرصة تانية الرمضاني في موسم 2020 كما أعلنت عن استعدادها لدخول مجال السينما المصرية من أوسع أبوابه في الموسم المقبل اذا ما قدم لها عرض بمحتوى جيد