شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المفتش العام للقوات المسلحة يتفقد أوضاع جرحى الجيش في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 تفقد المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري، اليوم السبت، أوضاع جرحى الجيش في سكن النصر لجرحى بمحافظة مأرب، وتلمس حالتهم الصحية واحتياجاتهم.

Advertisements والتقى المفتش العام، بالطاقم الطبي والإداري لسكن الجرحى، ووجه بمضاعفة الجهود في تقديم العناية الطبية والخدمية اللازمة للجرحى وتوفير الجو الصحي الملائم والجيد لهم ورفع التقارير الدورية عن كافة الحالات للمستوى الأعلى لإيجاد الحلول اللازمة لسرعة علاجها، وفقا لوكالة سبأ الشرعية. رافقه رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن أحمد الولي وقائد اللواء ١٤ مدرع العميد الركن علي الجائفي.

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