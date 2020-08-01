وزير الدفاع: عازمون على استعادة الدولة وتحرير الوطن من مليشيا الامامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، أن الشعب اليمني بكل قواه الحية وقواته المسلحة أكثر عزما وإصرارا على استعادة دولته واستكمال تطهير كل تراب الوطن من خطر المشروع الحوثي الكهنوتي واقتلاع مخلفات الإمامة والأطماع الفارسية والانتقال نحو بناء المستقبل الزاهر في ظل دولة اتحادية عادلة تعيد لليمن سعادته ومكانته الرائدة بين الشعوب المتقدمة.



وقال خلال زيارته التفقدية للمنطقة العسكرية السابعة والوحدات المرابطة في جبهة نهم بمحافظة صنعاء " إن مقتضيات المرحلة التي يعيشها الوطن تفرض على الجميع الالتفاف حول المشروع الوطني والاصطفاف تحت لواء الجمهورية وتناسي الصراعات والخلافات والنفير نحو مواجهة العدو الواحد والوقوف إلى جانب القيادة السياسية والقوات المسلحة في معركة المصير"، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

وتطرق قائد المنطقة اللواء الركن أحمد جبران، الى سير العمليات الميدانية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية وبسالة ابطال الجيش الوطني في مواجهة هذه الميليشيا.

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وترأس وزير الدفاع اجتماعا لقيادة المنطقة وعدد من قادة الألوية والوحدات وقادة الجبهات، ناقلا لهم تهاني وتبريكات القيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.. معبراً عن الفخر والاعتزاز ببسالة قادة وأبطال الجيش ورجال المقاومة الذين يضحون بأرواحهم ودمائهم في معركة الشرف والكرامة لحماية الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية ومواجهة مشاريع الفوضى والعبث وأطماع الماضي المظلم الذي أطاح به اليمنيون وقدموا في سبيل التحرر من براثنها قوافل الشهداء وسيول الدماء التي لا يمكن التفريط بها وبأهدافها السامية التي ستظل أمانة في أعناق الأجيال المتوارثة.

وأضاف "لقد قطعنا على أنفسنا العهد والقسم أن لا نمل ولا نميل عن واجبنا في تحرير شعبنا وتلبية آماله وتطلعاته النبيلة والسير على درب رموز التحرر الوطني وتحقيق العيد الأكبر والنصر المؤزر، ولن يحكمنا الحوثي، وصنعاء وكل اليمن سوف تتحرر قريبا وستبقى راية اليمن ترفرف شامخة في كل ربوعه الغالية".

كما عبّر الفريق المقدشي عن الاعتزاز والفخر بتضحيات رجال القبائل الأوفياء ومواقفهم الثابتة والشجاعة إلى جانب إخوانهم أبطال الجيش الوطني الذين يصنعون ملاحم الفداء والبسالة في مختلف المواقع والميادين يحطمون أحلام العدو الحوثي ويبددون أوهامه ومغامراته اليائسة.

ولفت الى أن مليشيا التمرد الحوثي تزج بالأطفال والمغرر بهم إلى المهالك وتدفع بهم بالقوة والتضليل والأكاذيب.. داعيا أبناء القبائل لحماية أولادهم وعدم تصديق الأكاذيب الحوثية.

كما قام وزير الدفاع بزيارة إلى مقر قيادة قوات الواجب السعودية بالمنطقة السابعة لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك.. مثمناً مواقف الأشقاء في دوى تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ووقفتهم العروبية الأصيلة إلى جانب الشعب اليمني لاستعادة دولته وتضحياتهم الغالية المعمدة بالدماء الطاهرة التي تُسكب على التراب اليمني في معركة الدفاع المشترك والتصدي للخطر الإيراني وأدواته التخريبية التي تسعى لزعزعة الأمن القومي العربي وتهديد المصالح العالمية.