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اصطدام طائرة ركاب بصهريج وقود ممتلئ في مطار روسي

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عدن - ياسمين التهامي - شهد مطار مدني في العاصمة الروسية موسكو، حادث اصطدام طائرة " إيرباص-321 " بصهريج وقود ممتلئ في مدرج المطار .

 

 

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وكانت الطائرة تتجه نحو إحدى فتحات صالة المسافرين لتحميل الركاب، قبل اصطدام مقدمتها بالصهريج الذي كان ينقل وقودًا إلى إحدى الطائرات.

 

وهرعت سيارات الإطفاء والشرطة إلى مكان الاصطدام، لكن لم يُسفر الحادث عن اشتعال النار في الصهريج أو الطائرة، لكنه أدى إلى حدوث أضرار في مقدمة الطائرة وتهشّم الصهريج.

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