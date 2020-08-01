شكرا لقرائتكم خبر عن اصطدام طائرة ركاب بصهريج وقود ممتلئ في مطار روسي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شهد مطار مدني في العاصمة الروسية موسكو، حادث اصطدام طائرة " إيرباص-321 " بصهريج وقود ممتلئ في مدرج المطار .
وكانت الطائرة تتجه نحو إحدى فتحات صالة المسافرين لتحميل الركاب، قبل اصطدام مقدمتها بالصهريج الذي كان ينقل وقودًا إلى إحدى الطائرات.
وهرعت سيارات الإطفاء والشرطة إلى مكان الاصطدام، لكن لم يُسفر الحادث عن اشتعال النار في الصهريج أو الطائرة، لكنه أدى إلى حدوث أضرار في مقدمة الطائرة وتهشّم الصهريج.
كانت هذه تفاصيل خبر اصطدام طائرة ركاب بصهريج وقود ممتلئ في مطار روسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.