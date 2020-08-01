أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 1 أغسطس 2020 وهي كالتالي :

السيول تجرف شابا في محافظة أبين https://www.elyamnelaraby.com/493276/ مقتل 3 أشخاص بانفجار صهريج وقود في البيضاء https://www.elyamnelaraby.com/493277/ التحالف يقصف مواقع للمليشيات في كتاف بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/493286/ المشتركة ترد على مصادر نيران حوثية استهدفت مدينة الصالح وشارع 7 يوليو بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/493317/ Advertisements استشهاد وإصابة 4 جنود بانفجار عبوة ناسفة في تعز https://www.elyamnelaraby.com/493338/ حسن العمودي يكشف عن حلول الأزمة اليمنية https://www.elyamnelaraby.com/493349/ أضرار بالغة في مخيمات النازحين بثلاث محافظات بسبب الأمطار https://www.elyamnelaraby.com/493353/ ماذا قال هاني بن بريك بشأن إفتتاح الإمارات أول محطة نووية عربية ؟ https://www.elyamnelaraby.com/493355/ معين عبدالملك يتلقى اتصال هاتفي من امين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية https://www.elyamnelaraby.com/493359

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