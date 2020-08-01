معين عبدالملك يتلقى اتصال هاتفي من امين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

تلقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، اتصالا هاتفيا من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، جرى خلاله تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيَين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الامة العربية والإسلامية بالخير والاستقرار والازدهار.



وقدم الحجرف التهاني لرئيس الوزراء بالثقة التي نالها من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة الجديدة، والدور المعول على حكومة الكفاءات السياسية الجديدة ورئيسها في توحيد الصف الوطني اليمني لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.. مثمنا الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية في التوصل الى الية لتسريع وتفعيل تنفيذ اتفاق الرياض.

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كما أكد حرص مجلس التعاون على استعادة الامن والاستقرار في اليمن وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها.

بدوره عبر الدكتور معين عبدالملك، عن تقديره لهذه المشاعر النبيلة التي ابداها امين عام مجلس التعاون، لافتا الى جسامة التحديات الماثلة امام الحكومة الجديدة والإرادة السياسية القوية بدعم من الاشقاء والأصدقاء لتجاوزها وتخفيف معاناة الشعب اليمني وتحقيق الاستقرار والسلام الذي ينشده.. منوها بالجهود الكبيرة والدعم اللامحدود من الاشقاء في المملكة العربية السعودية لتوحيد الجهود في معركة اليمن المصيرية والوجودية للحفاظ على هويتها العربية واجهاض المشروع الإيراني عبر وكلائه من مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد رئيس الوزراء حرص الجميع على المضي في تنفيذ الالية المتوافق عليها لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، والبدء فعليا بذلك من خلال تكليف رئيس الحكومة وتعيين محافظ ومدير امن لمحافظة عدن، تمهيدا للانتقال للخطوات اللاحقة وفق الجدول الزمني المحدد.