المخلافي يتفقد أوضاع النزلاء في السجن المركزي بتعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
نفقد وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي اليوم أوضاع السجناء والخدمات المقدمة لهم خلال ايام العيد.
وشدد وكيل المحافظة على توفير الخدمات الاساسية والاحتياجات اليومية والارتقاء بها الى جانب توفير بعض البرامج والانشطة الاصلاحية والتأهيلية للنزلاء في السجن المركزي وتأهيل وتدريب كوادر مصلحة السجون والاسراع في استكمال الاصلاحية المركزية بالمحافظة.
وأشار الى ان السلطة المحلية عملت خلال المرحلة الماضية على تأهيل الاصلاحية المركزية الخاصة بالنساء بعد تعرضها للدمار من قبل الانقلابين وتعمل حاليا على تأهيل الاصلاحية المركزية للمحافظة تتطابق مع المعايير الانسانية والقانونية.
من جهته اطلع العقيد وليد العسالى مدير عام مصلحة السجون على أوضاع السجناء والعصوبات التي تواجه العمل فيها بالإضافة إلى الاحتياجات وبعض الإصلاحات الضرورية.
رافقه خلال الزيارة قائد عمليات محور تعز قائد اللواء الخامس حراس رئاسي العميد عدنان رزيق.
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