ماذا قال هاني بن بريك بشأن إفتتاح الإمارات أول محطة نووية عربية ؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020 الخليج 365 أشاد نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، بالإنجازات التي تستمر دولة الإمارات العربية بتحقيقها على المستويين العربي والدولي .

Advertisements وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، "الإمارات ترسل مسبارا إلى المريخ، واليوم المحطة الأولى من محطات براكة للطاقة النووية السلمية تبدأ التشغيل، لتكون أول محطة نووية عربية لتوليد الطاقة" . وأضاف "اتبعت الإمارات طريق التنمية وبناء الوطن والإنسان ومعونة العرب والعالم لتكون رقما صعبا في العالم" .. مؤكداً أن الإمارات تركت الطرق الملوية لإثبات الحضور . وأعلنت الإمارات اليوم السبت، بدء تشغيل محطات براكة للطاقة النووية السلمية لتوليد الطاقة، كأول محطة عربية من هذا النوع

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