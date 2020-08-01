شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تخيلتم شكل وفخامة منزل الفنانة ياسمين صبري ..سوف تنذهلون بعد مشاهدتكم هذة الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري متابعيها وجمهورها عبر خاصية الستوريز في حسابها على منصة انستجرام صورة ظهرت فيها فخامة الاطلالة من شرفة منزل الزوجية الذي تعيش فيه صبري رفقة زوجها رجل الأعمال المصري والمليونير أحمد أبو هشيمة

وظهر في الصورة كأس من الزهورات معد للشرب من قبل الفنانة المصرية وفي الخلفية مسبح كبير مع جلسة بكرسيين محاطين بالزهور فوق المسبح بدا وكأنه معلق في الهواء وأثنى الجمهور على الفيو الذي تستمته فيه صبري يومياً من على شرفتها وتمنوا لزواجها الاثمار بالولاد بعد تكذيب شائعات طلاقها الأخيرة

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والجدير بالذكر ان ياسمين كانت قد أثارت الكثير من الجدل بصورة ببطن منتفخ ووجه شاحب من الجيم وانتشرت على اثرها أخبار حملها من زوجها أحمد أبو هشيمة ونفت مصادر مقربة من الفنانة المصرية أخبار حمل صبري من زوجها وبينت بأن الانتفاخ في بطنها وشحوب وجهها نتيجة التمارين الرياضية القاسية التي تمارسها صبري في الجيم

ويشار الى ان صبري فاجأت جمهورها بخبر خطبتها وزواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة في مرحلة تفشي فيروس كورونا في مصر واقتصر حفل الزفاف على حضور الأهل والأقارب بسبب قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة من قبل وزارة الصحة