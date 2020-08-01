مأرب: صندوق النظافة يدشن حملة نظافة واسعة ويكرم عماله

دشن صندوق النظافة والتحسين بمأرب صباح يوم العيد أمس الجمعة، حملة نظافة واسعة تحت شعار "عيدنا نظافة"، استهدفت شوارع المدينة والاحياء السكنية.



وتم تكريم عمال صندوق النظافة بمبالغ نقدية بالإضافة إلى جعالة العيد.





وقال محمد السعيدي" نائب المدير العام التنفيذي للصندوق "أن الحملة شملت كل أحياء مأرب، لرفع مخلفات العاصفة الرملية التي شهدتها مأرب اليومين الماضيين مع تساقط امطار غزيرة على المدينة".



وأشار أن تكريم العمال ترافق مع حملة توعية المواطنين، ونشر بروشورات تهدف إلى رفع الوعي وسط المجتمع، وتحمل الجميع مسؤولية الحفاظ على للنظافة من خلال التعاون والشراكة.



مشيداً بالجهود الحثيثة التي يبذلها عمال وموظفي الصندوق أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

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